BergamoScienza va in scena ‘Zucchero & Co’ | laboratorio ludico educativo per un domani più sostenibile

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bergamo, 1 ottobre 2024 – "Zucchero; Co - L'impronta della dolcezza", lo specialedi divulgazione scientifica firmato Eridania, sbarca a. Sarà un coinvolgente viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne le origini e peculiarità, sfatarne i falsi miti e imparare come inserirlo in un'alimentazione quanto più equilibrata e bilanciata. Dopo il debutto dello scorso anno al Festival della Scienza di Genova dove l'iniziativa ha coinvolto oltre 1.700 partecipanti, l'attività verrà presentata fino al 13 ottobre presso il BergamoScienceCenter, sede di(Viale Papa Giovanni XXIII, 57 - 24121 Bergamo). La partecipazione è gratuita; la prenotazione è obbligatoria per gruppi e classi, ma consigliata per tutti i visitatori, effettuabile sul sito internet.