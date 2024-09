Si introduce in casa della ex l’aggredisce e spaventa a morte i figli piccoli | denunciato 29enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) La notte del 25 settembre, un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Itri (LT). Un uomo di 29 anni si è introdotto senza permesso nell’abitazionesua ex moglie, aggredendola verbalmente e danneggiando il suo cellulare. Il fatto, avvenuto alla presenza deiminorennicoppia, ha richiesto l’intervento immediato dei CarabinieriStazione di Itri. Aggressione Verbale e Danneggiamento: Un Gesto che Colpisce Anche iIl comportamento dell’uomo, oltre a rappresentare un attacco alla sua ex coniuge, ha avuto un impatto particolarmente grave poiché si è svolto davanti agli occhi deiminorenni. Durante l’aggressione verbale, ilha anche danneggiato il cellularevittima, creando una situazione di paura e di forte tensione per tutta la famiglia.e Richiesta di Ammonimento alle Autorità di P.S.