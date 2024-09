Ottobre inizia con temperature sopra la media ma presto caleranno in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma - Le, dopo un settembre caldo e anomalo, subiranno un calo moderato a inizio, con qualche eccezione al Sud. Lene stanno vivendo una fase altalenante con picchilastagionale,ttutto nel Sud del Paese, ma la tendenza cambierĂ. Dopo una breve ondata di caldo che ha interessato l'negli ultimi giorni di settembre, con punte di 35°C in Sicilia, 32°C in Puglia e 31°C in Calabria, si prevede un progressivo ritorno a condizioni piĂą normali per la stagione.via, le oscillazioni termiche non mancheranno, con un ritorno alain alcune zone a inizio, causato da correnti meridionali che precedono le nuove perturbazioni in arrivo. Il mese di settembre ha registratoanomale, specie al Sud, dove si sono toccate vette di calore tipiche di piena estate.