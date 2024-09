Gianluca Solitro confermato presidente dell’Ordine degli infermieri | Basta carriere generaliste valorizziamo la professione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) “L’infermiere è la prima figura che le persone incontrano, sia quando hanno un bisogno di salute sia in termini preventivi, sul territorio e in ospedale. Si tratta di una categoria il cui lato empatico e umano si intreccia alla competenza tecnica. I due pilastri non possono sopravvivere l’uno senza l’altro. La nostradeve essere valorizzata non solo con stipendi adeguati, come accade nei Paesi del Nord Europa, ma con percorsi di specializzazione”. Così, ridi Bergamo, è intervenuto a seguito delle elezioni che si sono svolte dal 27 al 29 settembre. La lista guidata da, “Prima l’infermiere”, ha ottenuto la fiducia della maggior parte dei votanti.