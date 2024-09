Cyndi Lauper affronta malattia che le provoca forti dolori

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 30 settembre 2024) C’è qualcosa di magico nella bellissima e bravissima, la cui canzone di successo del 1983 “Girls Just Want to Have Fun” è diventata un inno universale, ispirando le donne di tutte le età a fare ciò che la canzone suggerisce. La, con il suo carattere stravagante e spensierato, la sua moda stravagante e i suoi capelli colorati, dà forza alle persone con il messaggio di essere se stesse. Ma dietro la voce da cartone animato che accende l’energia dei suoi ascoltatori, l’artista lotta con una gravedella pelle, la psoriasi, che un tempo era così aggressiva che “sembrava che qualcuno mi avesse gettato addosso dell’acqua bollente”.