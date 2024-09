Afd è contro l’ordine democratico è anticostituzionale e va bandito | la mozione contro l’ultradestra arriva al Bundestag

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ricorrere alla Corte costituzionale per bandire il partito delAlternative fuer Deutschland (Afd). È quanto prevede unapresentata da circa 40 parlamentari tedeschi al. Un testo bipartisan, in preparazione da mesi, firmato – come riporta Die Welt – da esponenti dei partiti di governo Spd e Verdi, ma anche di Cdu-Csu e Linke. Per avanzare ad una richiesta alla Corte servono almeno 37 firme, e stando al quotidiano da ciascuno dei suddetti partiti ci sarebbero almeno 10 adesioni. “Iltedesco, in linea con l’articolo 21 della Carta fondamentale, chiede alla Corte costituzionale di rilevare che il partito Alternative fuer Deutschland è“, si legge nel documento che, in via subordinata, chiede che Afd “sia esclusa dai finanziamenti statali“.