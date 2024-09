Briatore e Elisabetta Gregoraci ritorno di fiamma? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Secondo Dagospia ci sarebbe unditra FlavioedComplici anche in tv. Flavioè stato ospite dell’ex moglie ed ex gieffinanel suo programma su RaiDue. I due hanno mostrato una perfetta sintonia e complicità, molta. I due ex ci starebbero riprovando, secondo il sito Dagospia, che lancia una battuta anche su Giulio Fratini. Ecco cosa scrive il sito sui genitori di Nathan Falco: “Si vocifera che Flavioabbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’“ex moglie”. Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per fare ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolari tra le braccia dell’imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto? Ah, saperlo”.