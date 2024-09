Addio a Luca Calderoni una folla commossa al funerale del 16enne | Vivi nei nostri cuori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Imola, 29 settembre 2024 – “Eri il più piccolo, ma eri il più grande”. Uncommovente quello che gli amici e i compagni di scuola dell’Alberghetti hanno voluto dare, ieri, a, il ragazzo di soli 16 anni morto martedì sera in un tragico incidente in moto in via Correcchio. Gli amici hanno scritto alcuni cartelli con messaggi davvero toccanti, mentre unaha preso parte ai funerali che si sono svolti a Sesto Imolese, dove ilviveva con la famiglia. Il corteo funebre è partito dalla camera mortuaria dell’ospedale di Imola, poi è arrivato alle scuole di Sesto, quindi si è diretto alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta della frazione, dove è stata celebrata la messa da don Philip. Ad accompagnare, anche un piccolo corteo di moto e motorini, guidati dagli amici con la stessa passione per le due ruote che aveva