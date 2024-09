Urban Nature a Napoli la festa processa la gestione del verde | Preoccupante e il Minopoli delude

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuale migliore opportunità di, ladella natura in città, per lanciare un allarme. “– affermano gli organizzatori – ha bisogno dicurato per il nostro benessere e la nostra sicurezza”. Quest’anno (domani ore 10), il Wwfha scelto come location diil Parco Agricolo Didattico ‘Carmine’, nel quartiere Vomero. Lo spazio dell’ex gasometro è frutto di un importante progetto di riqualificazione dell’associazione ambientalista, attuato dal Comune di. Negli obiettivi dovrebbe essere un’oasinel cuore della città, simbolo di sostenibilità e recupero ambientale. Ma ad un anno dall’apertura, il clima è di delusione. Il Wwf parla infatti di “parco sospeso”.