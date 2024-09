Udinese-Inter Inzaghi | Bella vittoria non rimprovero nulla alla squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) “Non, si tratta di unaarrivata al termine di una settimana complicata dopo il derby”. A dirlo è Simone, allenatore dell’venuto ai microfoni di Dazn, dopo lain trasferta per 3-2 contro l’. “I ragazzi sono stati fantastici, sono molto soddisfatto perché l’aveva fin qui raccolto dieci punti e la partita quindi non era facile. Abbiamo però avuto quattro occasioni nitide non sfruttate, subendo poi gol su una psporca e lasciando un loro giocatore libero in area. Ci tenevo a fare qualche gol in più perché poi può capitare di subire due gol dove il nostro portiere non poteva. Non mi va di rimproverare niente– commenta-, venivamo da una settimana complicata nella quale però abbiamo lavorato bene.