Stellantis | Fim-Cisl frenata alla produzione di Panda

(Di sabato 28 settembre 2024) «La comunicazione della direzione aziendale di ieri non è che la conferma ai timori che da mesi le organizzazioni sindacali stanno esprimendo. La direzione del Giambattista Vico ha infatti ufficializzato un considerevole calo di richieste di, la cuipassa dalle attuali 395 vetture a turno a 320 vetture a turno. Considerando il mancato decollo del mercato dei modelli Alfa Romeo Tonale ed Hornet, la direzioneprocederàsospensione dell’attività nelle giornate dal 24 al 31 ottobre, provvedendo a richiedere CIGO per la loro copertura». Così in una nota, il segretario generale della Fimdi Napoli, Biagio Trapani.