Il patrimonio di Puff Daddy secondo rapper più ricco al mondo Lo scandalo che fa tremare Hollywood

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 - Loche sta facendoha un nome e si chiama. Ilstatunitense è stato infatti arrestato la scorsa settimana con l’accusa di violenza sessuale. Sean Combs, questo il suo vero nome, non è certo nuovo a controversie legali; e come emerso dal video pubblicato dalla Cnn, nel 2016 aveva picchiato ferocemente in un hotel la sua ex ragazza, Casandra Ventura. Ad ogni modo, nei giorni successivi all’arresto sono emersi, e continuando a emergere, diversi retroscena e dettagli piuttosto inquietanti sui festini che Diddy avrebbe organizzato, coinvolgendo diversi nomi delle star musicali statunitensi, da Jennifer Lopez a Justin Bieber: tutti quei vip che hanno partecipato ai suoi “white party”.