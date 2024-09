Negoziante minaccia il suicidio viene salvato dal carabiniere eroe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Macerata, 26 settembre 2024 – Notte di panico, quella tra martedì e ieri, in un piccolo paese dell’entroterra nell’Alto Maceratese. Un commerciante di 57 anni si è barricato in casa, armato, dopo aver sparato almeno un colpo di pistola (forse anche più) dalla finestra. Nell’abitazione c’erano anche la moglie e la figlia. L’uomo avrebbe dato in escandescenza per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Grazie all’intervento di un maresciallo dei carabinieri è stata evitata la tragedia: ha convinto il 57enne a desistere dalla sua volontà di farla finita istruendolo su come scaricare la pistola. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe successo a notte fonda.