Napoli Ngonge e Raspadori ai microfoni Mediaset nel postpartita

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024)– Palermo ha visto la netta superiorità dei partenopei. Ilsi è imposto per 5-0. Così Cyril, autore di una doppietta, aidi Sportdopo la vittoria contro il Palermo: “Grandi emozioni al Maradona, davanti al nostro pubblico, una grande notte per ile per la squadra. Abbiamo dimostrato una grande anima, è stata una grande emozione per me e per la squadra. Siamo sulla via giusta, stiamo lavorando bene con il mister, stiamo dando tutto in allenamento, anche in Coppa Italia, l’anima c’è. Anche se oggi hanno giocato i giocatori che hanno giocato di meno, siamo una squadra sola e tutti insieme arriveremo al nostro obiettivo”., l’entusiasmo diBuona anche la prova di