Le scienziate Sul palco chi ce l’ha fatta

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Essenze di scienza“: con questo titolo evocativo tra fisica e filosofia come invito a un nuovo umanesimo all’insegna della scienza, il Comune di Monza, insieme al Cadom (centro aiuto donne maltrattate), propone tre incontri per scoprire il fascino della chimica, fisica, biologia, astronomia e le opportunità di indipendenza professionale ed economica femminile. Cadom e l’assessorato alle pari opportunità hanno voluto anticipare la Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre) in modo diverso. Questa volta niente casi violenti, ma una soluzione pratica, rivolta in particolare alle giovani che si accingono a scegliere la facoltà universitaria, per prevenire una possibile dipendenza economica dal partner. Per questo hanno invitato come relatrici una serie di donne che cennoa imporsi come imprenditrici tech, medici, tossicologhe, esperte di sostenibilità.