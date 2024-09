Fabriano Obiettivo salvezza tranquilla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Domenica inizia il campionato Nazionale di serie B e la Ristopro, dopo aver completato la preparazione e disputato alcuni amichevoli importanti, sarà ai nastri di partenza con ancora alcuni problemini fisici che speriamo, questa settimana, si risolvano senza troppi problemi. Alcuni infortuni, in special modo quello del play Pierotti, hanno complicato la strada dei biancoblù, ma lo staff tecnico è fiducioso. La Ristopro Janusha comeprimario di rimanere in B anche perché a metà del prossimo anno dovrebbe essere consegnato alla città il rinnovato PalaGuerrieri, che dopo tre anni di chiusura sembra avviarsi a conclusione la ristrutturazione di questa struttura lasciata per troppo tempo al suo destino.