Una serata horror | la vera Atalanta non è questa bisogna porre presto rimedio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo. La pioggia che lunedì sera ha provocato il rinvio del match non è stata nulla rispetto alla valanga che si è abbattuta nel recupero di stasera sull’. E così un ottimo Como passa con merito al Gewiss Stadium, infliggendo alla Dea la terza sconfitta in cinque gare. Il 2-3 finale mi pare addirittura stretto per la squadra lariana, che si è dimostrata nettamente superiore ai nostri. Sono assolutamente convinto chenon sia la, ma il mister e la squadra devono al piùad una situazione che potrebbe diventare preoccupante. Mi riferisco soprattutto alla messa a punto del reparto difensivo che, ad oggi, risulta il più perforato dell’intera serie A, oltre due gol a partita di media subiti, 11 totali. E quando, come inoccasione, le polveri in avanti sono bagnate, vai necessariamente sotto.