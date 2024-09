Rimini celebra Tognazzi con ’Ugo di noi’ al Fulgor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Chi non l’ha vista al Grand Hotel, farà bene a non perdersela al. È qui che proseguirà da venerdì la bella mostra fotografica Ugo di noi. 100+2 anni di Ugo. Inaugurata in agosto al Grand Hotel, l’esposizione proseguirà fino al 20 ottobre al Fellini Museum, nel nuovo allestimento al cinema. La mostra raccontaripercorrendone la vita, le passioni (a partire da quella per la cucina) e la straordinaria carriera al cinema, a teatro, in televisione. Un ritratto a tutto tondo di uno dei re della commedia italiana. L’esposizione è impreziosita dal una selezione di locandine teatrali e cinematografiche, copioni di spettacoli e sceneggiature di film, compresa la prima stesura di Amici miei, e pure carteggi e oggetti privati come una delle agende personali. Nella mostra non poteva mancare il legame con Federico Fellini.