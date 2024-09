Palazzo Reale prime visite al torrino dei Re sul Belvedere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da quando è stato costruito vi avevano accesso solo i sovrani. Per la prima volta neldi Napoli i visitatori potranno scoprire conguidate ildelcon un itinerario esclusivo dai sottotetti: l’iniziativa è stata lanciata dal sito museale partenopeo in occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (Giornate Europee del Patrimonio ), sabato 28 e domenica 29 settembre. Dopo i recenti lavori di restauro sarà quindi possibile ai visitatori riappropriarsi di uno spazio storico dal quale ammirare uno dei più straordinari panorami sulla città. Ildeldomina la parte meridionale dell’edificio ad un’altezza di circa 70 metri su via Acton ed è ampio circa 150 metri quadri.