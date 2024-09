Bologna vs Atalanta | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Partenza a rilento per entrambe con i felsinei che non hanno ancora vinto in casa e i bergamaschi che invece sono a secco in trasferta.vssi giocherà sabato 28 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il successo esterno di Monza è stata una boccata d’ossigeno per i rossoblù che non avevano iniziato bene la stagione. La squadra di Italiano, attualmente al tredicesimo posto con sei punti, ha bisogno di continuità per ritornare sui livelli della passata stagione conclusa al quinto posto. Nemmeno i nerazzurri possono sorridere, appaiati in classifica ai rossoblù con i medesimi punti.