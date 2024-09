Tajani Riforma Onu? L’Italia non è certo un Paese di serie B

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio, dopo incontri bilaterali e in vista della sua partecipazione alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina dove partecipa anche il presidente Zelensky, fa il punto sui lavori dell’e analizza i discorsi del Presidente Joe Biden e del Segretario Generale Antonio Guterres. Su un passaggio del discorso di quest’ultimo, in cui il Segretario Generale parlava delladel Consiglio di Sicurezza e critica paesi con reali poteri e quelli credono di averne che ostacolano una, alla domanda a qualesi riferisse,ha risposto: “Dovete chiederlo a lui.