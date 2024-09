Sport e teatro un Ginnasio il Pilastro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) L’arte performativa incontra lo, in una rassegna itinerante per i luoghi cuore del: inizia oggi la seconda edizione dicurata da Laminarie/DOM la cupola del, inserita all’interno del cartellone di Bologna Estate. Fino a domenica spettacoli, letture ed eventi teatrali gratuiti saranno i protagonisti delle serate del quartiere. Ad aprire la manifestazione, stasera alle 20.30 (con replica domani allo stesso orario) è la fiaba itinerante Storia senza nome: il protagonista, un bambino di 8 anni delle scuole Romagnoli, trascinerà gli spettatori in un percorso di sette proveive da superare, accompagnato da tre attrici e dagli atleti dei centriivi del rione, attraversando il DOM, il Polo Panzini e il parco Simone Weil.