Preston-Blackburn azzanna l' avversario sul collo? La sconvolgente decisione dell' arbitro | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Un gesto che ha'incredibile, quello capitato nel derby del Lancashire traNorth End eRovers. L'attaccante dei padroni di casa, Milutin Osmajic, ha dato un morso al difensore rivale Owen Beck e non è stato espulso dall'. La Federazione, considerando la gravità del gesto, ha aperto una indagine e ora il giocatore rischia una lunga squalifica. L'episodio è nato durante l'espulsione di Beck, intervenuto scompostamente su Holmes e provocando così la rissa in campo. Così Osmajic ha afferrato il rivale alle spalle e gli ha dato un morso sul. Incredibile ma vero, però, è che il giocatore delNorth End è stato solo ammonito. Per questo, dopo quanto accaduto, la direzione di gara è stata oggetto di forti critiche.