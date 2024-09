Patente a punti per l’edilizia ecco la Circolare dell’Ispettorato Pdf Quando scatta la sospensione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato l’attesaesplicativa (n. 4 del 23 settembre 2024) che detta le regole per la cosiddettanel, introdotta per decreto lo scorso marzo al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro. Chi deve averla Lasarà obbligatoria dall’1 ottobre per tutte le imprese (non solo quelle edili) e gli autonomi che lavorano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, italiani e stranieri "ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” (ingegneri, architetti, geometri). Con laè finalmente possibile fare richiesta, inoltrando la domanda sul portale