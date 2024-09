Nessuna calunnia al Codacons | Fedez prosciolto dall’accusa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Si avvicina alla conclusione la lunga battaglia legale trae il. Il giudice per l’udienza preliminare della Procura di Roma hail rapperdiavanzata dall’Associazione dei consumatori. Al centro della vicenda c’erano le accuse mosse dal rapper all’associazione dei consumatori su un banner pubblicitario pubblicato sul sito delnel 2020, durante la prima ondata di Coronavirus, ritenuto dal cantante ingannevole. Tutte le accuse nei confronti dell’associazione furono archiviate e il giudice non ritenne vi fosse “alcuna pubblicità ingannevole”. Per questo motivo, ilaveva presentato una contro-denuncia, sostenendo di essere statoto dal rapper. Un’accusa, però, che il giudice non ha accolto, sostenendo di non riteneretori gli intenti del rapper. Oggi, quindi, il via libera al proscioglimento.