Michael B Jordan si sdoppia e va a caccia di vampiri nel trailer dell' horror Sinners

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024)e il regista di Black Panther e Creed si ritrovano ancora una volta per questovampiresco in costume La quinta collaborazione tra Ryan Coogler eB.è rimasta avvolta nel mistero da quando è stata annunciata lo scorso gennaio. Ora gli appassionati di cinema possono dare una prima occhiata ae a tutto il sangue che scorre nelle prime immagini delufficiale. L'attesissimo thrillerè basato su una sceneggiatura originale di Coogler, con il progetto ambientato nel Sud degli Stati Uniti negli anni '30 e girato all'inizio di quest'anno nell'area di New Orleans. Ma al di là di questi dettagli di base, tutto ciò che riguardava il progetto - dal titolo alla trama