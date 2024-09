Di Grecia sposerà Matthew Kumar il 28 settembre | tutto quello che sappiamo sulle nozze reali più attese

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 24 settembre 2024) Theodora di: il matrimonio reale dell’annoè pronto per l’attesissimo matrimonio di Theodora di, che convolerà aconil 28. La coppia, che sta insieme dal 2016, si sta preparando perche è stato definito il matrimonio reale dell’anno. Theodora, la quarta figlia del defunto re Costantino di, scomparso il 10 gennaio 2023, e Anna Maria di Danimarca, sorella minore dell’ex regina Margherita II, festeggeranno finalmente il loro grande giorno dopo tanta attesa. Un matrimonio rimandato due volte Il matrimonio è atteso da tempo per Theodora, 41 anni, e il suo fidanzato, un avvocato americano. La coppia aveva originariamente pianificato di sposarsi a maggio 2020, ma come molti altri eventi, i loro piani sono stati rimandati a causa della pandemia.