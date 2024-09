Acquisto di generi alimentari anziché fiere e fomazione Frode da 700mila euro sul Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Tre imprenditori di una società nel Gallaratese attiva nel settore delle plastiche sono stati denunciati perai danni dello Stato, accusati di aver usufruito in modo illecito di oltrein crediti d’imposta tra il 2018 e il 2023. I fondi, derivanti dala partire dal 2022, erano destinati a programmi come "Formazione 4.0 Ricerca e Sviluppo", e l’di beni strumentali nuovi, ma le verifiche della Guardia di Finanza hanno evidenziato gravi irregolarità. Le contestazioni riguardano principalmente la classificazione dei costi relativi alla ricerca e sviluppo. La società aveva attribuito a queste attività costi per lavoratori impegnati nella produzione, senza alcun coinvolgimento nell’innovazione. Gli stessi dipendenti, quando interrogati, hanno negato di aver partecipato a progetti di ricerca.