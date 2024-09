Non dirmi che hai paura di Yasemin ?amdereli | Al Concorso di Alice nella Città 2024

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il secondo lungometraggio di, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, “Nonche hai”, tratto dall’omonimo bestseller di Giuseppe Catozzella, sarà presentato inalla 22a edizione di(16-27 ottobre). Basato sulla storia vera di Samia Yusuf Omar, giovane atleta somala, il film narra la sua lotta per la libertà e la sopravvivenza. Il lungometraggio ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, vincendo il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival e il Premio Internazionale del Pubblico al Munchen Filmfest. Registe e Cast di Nonche haiAlla proiezione saranno presenti le registee Deka Mohamed Osman, insieme a parte del cast. La pellicola, prodotta da INDYCA, RAI CINEMA e altre importanti case di produzione europee, è distribuita in Italia da Fandango Distribuzione.