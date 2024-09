Mo | sale a 52 bilancio vittime bombardamento Idf su Beirut

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - È salito a 52 ildelledeldi venerdì dall'esercito israeliano su. Lo ha confermato la Protezione civile libanese, aggiungendo che sono 10 le persone che risultano tuttora disperse. I lavori di rimozione dei detriti dell'edificio distrutto proseguono per il quarto giorno consecutivo, per cercare di localizzarle, secondo il quotidiano libanese 'L'Orient-Le Jour'. Le autorità libanesi hanno precisato sabato che tra leci sono almeno tre bambini, oltre che, come noto, Ibrahim Akil, l'alto ufficiale di Hezbollah, identificato da Israele come bersaglio del raid.