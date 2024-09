CM com – Milanmania | Fonseca si è messo in tasca Inzaghi Calhanoglu certe cose tornano sempre|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 10:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Milano torna a essere dipinta di rossonero dopo un derby di fronte al quale le speranze erano ridotte all’osso. Forse nessuno ci credeva: io in primis. Questa è soprattutto la vittoria di Mister Paulo. Era lì a un centimetro dal burrone: scivola, ma poi si rimette in piedi e torna indietro con un derby pazzesco. Una proposta di gioco nella quale nessuno credeva. Il 442 o 424 con 4 giocatori offensivi sembrava una pazzia dal punto di vista calcistico. E invece è riuscito a mettere in pratica un’idea forte, ma soprattutto è riuscito a convincere la squadra della bontà della sua proposta.