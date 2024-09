Cano | Inter ha bisogno dello stadio per competere con le big!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Alejandro, il Managing Director e Co-Head of Europe for Oaktree’s Global Opportunities strategy, ha sottolineato l’importanza del dossierper il futuro dell’. LA CERTEZZA – Alejandro, Managing Director and Co-Head of Europe for Oaktree’s Global Opportunities strategy ha ribadito una verità che è essenziale che tutti conosper poter comprendere la portata di unodi proprietà per le ambizioni future dell’. In particolare, di un club che aspira a entrare nell’Olimpo delle squadre che si contendono ogni anno la competizione più importante a livello europeo, quella Champions League che i nerazzurri hanno conquistato tre volte nella propria storia. Queste le sue parole alla GiornatanazionaleSport italiano celebrata a New York: «Sappiamo che percon i top club europei unodi proprietà è fondamentale».