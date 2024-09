ATP Chengdu 2024 | Juncheng Shang batte Hanfmann e sfiderà Musetti in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per gli organizzatori dell’ATP 250 dinon c’è che dire: quella che andrà a disputarsi, nelle loro speranze fattesi realtà, è lamigliore possibile. A sfidarsi, infatti, saranno la testa di serie numero 1, Lorenzo, e il giovane idolo di casa,. Il classe 2005il tedesco Yannickcon il punteggio di 6-4 6-4 e raggiunge la primadi una carriera che promette, naturalmente, di non vederlo fermarsi qui. Come vedremo, le dinamiche dei due parziali sono abbastanza simili. Nel primo, l’unico break arriva nel terzo gioco, alla seconda chance chesi crea, mentre tutti gli altri turni di servizio non sono neanche lontanamente lottati. Anzi, c’è un lato paradossale: tranne il gioco del break e il quinto, tutti finiscono a 15. Risultato: 6-4 per il cinese.