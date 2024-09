Roma sequestrati 15 chili di droga e 70mila euro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Controlli in diverse zone della capitale portano a sequestri die denaro contante. Arrestate cinque persone, inclusi madre e figlio in fuga sul Grande Raccordo Anulare.continua a essere teatro di importanti operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti. Nelle ultime ore, gli agenti della polizia di stato hanno sequestrato oltre 15diin contanti, effettuando cinque arresti in diverse operazioni svolte nei quartieri Monti Tiburtini, Fleming, Ottavia e sul Grande Raccordo Anulare (GRA). Il primo significativo arresto è avvenuto nel quartiere Monti Tiburtini, dove gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno notato un uomo correre con un voluminoso scatolone. Fermato per un controllo, il 48enne, già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato un atteggiamento sospetto e non è riuscito a fornire spiegazioni convincenti sulla sua presenza.