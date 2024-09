Monza Bologna 1-2 squillo di Castro e arriva la prima vittoria rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Ilsi sblocca e ritrova unache mancava dallo scorso campionato. Ibattono ilin trasferta grazie alle reti di Urbanski e, regalando anche il primo successo a Vincenzo Italiano sulla panchina del. Di Djuric la rete dei brianzoli. Decisivo l’attaccante argentino deche oltre a segnare la rete dellaoffre una prestazione maiuscola. Italiano rimescola leggermente le carte rispetto alle ultime uscite, a partire dalla porta dove Ravaglia rileva Skorupski, così come in difesa dove ci sono De Silvestri e Casale rispetto a Posch che in Champions era apparso in affanno e a Beukema al quale viene concesso un po’ di riposo. A completare il reparto Lykogiannis, dopo la prestazione più che positiva contro lo Shakhtar.