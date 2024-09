GTWC Europe Ferrari n 51 in pole a Monza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril firmano con lan. 51 AF Corse laper la 3h, quarto atto del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. I due italiani ed il monegasco che per questa singola prova rimpiazza Davide Rigon, hanno fatto la differenza in due sessioni su tre ottenendo con merito il best lap nella classifica combinata. Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim (Comtoyou Racing Aston Martin n. 7) e Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Mercedes-AMG Team MANN-Filter n .48), rispettivamente in seconda e terza piazza, seguono nell’ordine davanti alla BMW n. 32 WRT e la Porsche n. 22 Schumacher CLRT. 7mo posto, invece, la BMW n. 46 di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello, il tridente ha ottenuto una posizione in Top10 alle spalle della Lamborghini n.