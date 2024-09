Beautiful trame dal 22 al 28 settembre 2024 | una brutta notizia per Liam

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 22 settembre 2024)Spencer sarà sempre più infastidito per la vicinanza tra Hope e Thomas e, come annunciano ledal 22 al 28, non riuscirà né a fidarsi del giovane stilista né a credere nel suo cambiamento. Alla Forrester, nel frattempo, Ridge avrà un confronto con Thomas e gli farà i complimenti per tutti i traguardi che è riuscito a superare. L'uomo, inoltre, dirà al figlio che lo stima e si fida di lui. Hope, invece, dopo l'intenso colloquio con Steffy, proverà a rassicurarea proposito dei sentimenti che prova per lui e i due passeranno una notte di passione. Poco dopo, Finn si accorgerà del turbamento della moglie, la quale sarà in apprensione per Thomas, mentre il giovane Forrester e R.J si confronteranno sulle proprie vite.