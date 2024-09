Vertemate donna azzannata da cinque cani in strada | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)con Minoprio (Como) – Unadi 58 anni è ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata aggredita da alcuni(si tratterebbe diesemplari, che apparterrebbero a tre proprietari diversi) mentre camminava acon Minoprio, in provincia di Como, nella Brianza canturina. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando erano da poco passate le 17.30. Laè stata morsa mentre si trovava in via Sant’Angelo (una stradina che conduce verso la campagna) e ha riportato ferite gravi tanto da essere soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto e trasportata in elicottero in ospedale a Milano. Da accertare ancora l’esatta dinamica dell’accaduto, al lavoro i carabinieri della Compagnia di Cantù.