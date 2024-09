X Factor 2024 stasera la seconda puntata di audizioni

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Questa sera in onda su Sky e in streaming su NOW ladidi XTorna giovedì 19 settembre, su Sky e in streaming su NOW, X. Secondo appuntamento con leper lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo il debutto della scorsa settimana che ha da subito regalato esibizioni da standing ovation e momenti di puro divertimento, conquistando oltre 700mila spettatori tv medi, in crescita del +38% rispetto al kick off della scorsa stagione.