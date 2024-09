Black Mirror 17 | Netflix svela in un video i nomi del cast dei nuovi episodi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha condiviso un breveonline in cui sino idei membri deldella stagione 7 diritornerà con glidella stagione 7 nel 2025 sue un breveha ora rivelato ildelle puntate inedite. La produzione non ha tuttaviato i dettagli dei personaggi affidati agli interpreti, che comprendono anche Paul Giamatti ed Emma Corrin. L'annuncio degli interpreti Il filmato condiviso sui social mostra la lista dei 19 attori coinvolti nella nuova stagione della serie antologica. La lista comprende quindi Awkwafina (Jackpot), Milanka Brooks (Mum And I Don't Talk Anymore), Peter Capaldi (Criminal Record), Emma Corrin (Deadpool and Wolverine), Patsy Ferran (Firebrand), Paul Giamatti (The Holdovers), Lewis