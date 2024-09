Vaccini Covid in Lombardia | la situazione attuale e le prospettive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La campagna vaccinale contro il-19 inha raggiunto traguardi importanti, ma restano sfide da affrontare. Con l’inizio della stagione autunno-inverno, la regione è alle prese con la somministrazione di dosi aggiornate del vaccino, in particolare per le categorie più vulnerabili e gli operatori sanitari. Nonostante l’impegno costante delle autorità, alcune criticità organizzative e la mancata adesione di una parte della popolazione stanno rallentando il progresso. Aumento dei contagi e necessità della vaccinazione Crediti: Freepik – VelvetMagNegli ultimi mesi, i dati mostrano un aumento dei contagi da-19 in. Il numero di casi è cresciuto del 70% in poco tempo, accompagnato da un incremento delle ospedalizzazioni.