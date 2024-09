LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa deve inseguire dopo la partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 All’incrociopassa dietro di 40 metri. 16.14 Recupera tanto, ma è costretta a virare al boundary. 16.13 Subito 60 metri di ritardo per gli italiani. 16.12 Le barche sono appaiate alladecide di virare subito verso il lato destro. 16.12 Un minuto al via. Ancora American Magic nella posizione ideale. 16.11 Gli americani si mettono nuovamente in caccia, come in precedenza. 16.11entra da sinistra nella zona di pre-; American Magic da destra. 16.10 Tre minuti alla. 16.09cambia due cyclors, inserendo Rosetti e Liuzzi al posto di Kirwan e Simion. 16.08 Ricordiamo cheè in vantaggio 4-2 su American Magic.