Il mago delle zucche | Paolo Colzi 20mila frutti coltivati in città per la gioia dei bambini

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prato, 18 settembre 2024 – C’è un bel pezzo di Prato nel villaggioche sta per aprire le porte al parco di villa Montalvo in quel di Campi, a un passo dalla nostra. Sì, perché vive a lavora qui il «», colui che ha reso possibile le 19 grandiose sculture in allestimento in questi giorni per «Il regno», una colorata manifestazione dal sapore autunnale dal 20 settembre al 3 novembre, per sette weekend consecutivi. Niente incantesimi strani, ma solo la caparbietà dell’agricoltore e un pizzico di fortuna che non guasta mai: il segreto di quelle sculture a cielo aperto che faranno ladei più più piccoli è infatti racchiuso nelle oltreseminate e coltivate nei quasi due ettari di terreno dall’azienda agricola(nella zona di via Zarini).