Ammoniaci | Loro una corazzata il Cesena ha le sue armi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il popolare ’Rocia’ ha appeso gli scarpini al chiodo, definitivamente. "Quest’anno – dice – ho rinunciato ad allenare la rappresentativa Nazionale Dilettanti. Ho dato retta alla ragione e non alla passione. Ora mi dedco soltanto a fare il nonno". Paoloè stato un grande terzino degli anni ’70 e ’80 del(ben 249 gare dal 1966 al 1975), cresciuto nelle giovanili, passato dopo 10 anni in bianconero (in serie C, B e A con Bersellini) alla Lazio per finire al Palermo, in serie B (71 gare, 3 gol). Mister, sabato Palermo etornano ad incontrarsi, due squadre che hanno avuto grande importanza nella sua carriera "Sì, ma oramai guardo il calcio solo in televisione. Subito il pronostico? Il Palermo è una, ma anche ilha le sueimportanti da poter sfoderare".