Virginia Woolf è in vendita la casa di Londra dove la scrittrice britannica è nata e ha vissuto i suoi primi anni

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladie haè ora in. Lo storico appartamento è stato messo indall’agenzia immobiliare Savills a 2 milioni e 450.000 sterline. InladiPhoto Credits: Savills ©Al 22 Hyde Park Gate disi trova lale diche ha dato vita a capolavori come Gita al faro, Una stanza tutta per sé e molti altri. Oltre a essere una principali figure della letteratura del XX secolo,è stata anche un’attivista lottando attivamente per la parità dei diritti fra sessi. Una vita affascinante quella dellache nasce il 25 gennaio 1882 a Kensington,. E adesso lae ha trascorso idi infanzia è inper conto dell’agenzia immobiliare Savills.