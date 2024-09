Torino stop per Vojvoda e Coco | problemi muscolari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Due guai fisici per ildi Paolo Vanoli. I difensori Mergime Saulsi sono sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso sinistro per il primo, mentre il secondo ha accusato un sovraccarico muscolare al bicipite femorale sinistro. Il kosovaro salterà certamente la sfida di Verona e la gara di coppa Italia contro l’Empoli in programma martedì prossimo, oltre con ogni probabilità anche al confronto interno contro la Lazio. Il difensore ex Las Palmas, invece, punta ad essere a disposizione per la gara di venerdì al Bentegodi, con lo staff medico che monitorerà quotidianamente le sue condizioni.perSportFace.