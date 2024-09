San Vittore Olona torna a casa nonostante il divieto di avvicinamento | Non sapevo dove andare a dormire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) San(Milano), 17 settembre 2024 - "Sonoto aperché non so, mi farò riarrestare così almeno passerò la notte in cella". È stato fermato dai Carabinieri per aver violato l'ordine di non avvicinarsi alladei genitori, stabilito a causa delle continue aggressioni nei loro confronti, e si è giustificato con queste parole. Una donna di 74 anni residente a Sanha chiamato il 112 segnalando che il figlio si era presentato aildi. In via Battisti è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato l’uomo, un tossicodipendente di 47 anni, che da tempo chiede denaro ai genitori per acquistare droga.il, si reca spesso presso la loro abitazione, che è anche il suo unico luogo di residenza.