Lungomare Vanvitelli ma quale decoro?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Grandi eventi, dalle feste al G7 Salute: tutto per attirare turisti e visitatori, ma sull’amministrazione comunale sta latitando. Ecco in quali condizioni versa il, una delle vie più frequentate dai turisti quando si devono spostarsi in centro storico. Rifiuti, manutenzioni ordinarie dimenticate, verde pubblico in stand-by.oggi particolarmente brutta a vedersi tra percorsi stradali transennati, caos traffico, asfalto al posto dei sampietrini e così via. Passata via della Loggia si arriva proprio sule le cose da sistemare sarebbero tantissime. A partire dalla cura dei dettagli. I rifiuti buttati a terra la fanno da padrone; Anconambiente fa ciò che può, forse troppo poco, per pulire via l’inciviltà della gente.