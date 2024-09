La mini opera dei ragazzi dedicata a Ildegarda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024)di Bingen, santa(foto), visse nel cuore del Medioevo: nacque nel 1098 nell’Assia renana, aveva nove fratelli più grandi e ad appena 8 anni venne mandata in un monastero benedettino, dove poi prese i voti. E fu proprio là che fiorì il suo carisma. Monaca, scrittrice, teologa e soprattutto mistica, con "visioni non del cuore o della mente ma dell’anima". E approfondendo gli studi di scienza, di medicina e molte altre materie, acquisì competenze in tanti ambiti: fu gemmologa, erborista, guaritrice, si occupò anche di filosofia, di musica e di poesia. E – ci è stato tramandato – perfino profetessa. "Fu luce del suo popolo e del suo tempo", scrisse Papa Giovanni Paolo II, fondò monasteri, incontrò vescovi e anche l’imperatore. Morì nel 1179, proprio il 17 settembre, e infatti oggi si celebra la sua memoria liturgica.