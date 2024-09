Edoardo Prati il ’Barbero di TikTok’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Chi l’ha detto che la letteratura non è cosa da social? Sicuramente non, riminese classe 2004, che attraverso i video sulla letteratura classica è riuscito a superare i 500mila followers su Instagram e milioni di visualizzazioni su Tik Tok., soprannominato ildi, fa ciò che ama e attraverso la rete lo condivide. È un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo per condividere le sue conoscenze. La sua passione è la letteratura e un giorno, ripetendo la lezione davanti alla fotocamera accesa del suo smartphone, ha postato il primo video. Attraverso i suoi video divulgativi il ragazzo parla della sua vita e la parafrasa attraverso il linguaggio dei mostri sacri della letteratura traendone ispirazione nelle vicissitudini di tutti i giorni. a cura di Maurizio Costanzo